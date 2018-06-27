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الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:57 ص
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مصنع جديد لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بـ35 مليون جنيه

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:00 ص
مصنع جديد لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بـ35 مليون جنيه اطارات سيارات
كتب عبد الحليم سالم
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تسعى شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحديث معدات مصانعها من خلال إنشاء مصنع جديد العام المالى المقبل باستثمارات 35 مليون جنيه.

وكشفت الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2018-2019، أن الشركة تعانى من تهالك وقدم المعدات، وخاصة فى مصنع شبرا نتيجة عدم ضخ استثمارات جديدة منذ فترات طويلة، مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق نتائج أعمال متواضعة.

تستهدف الشركة إنشاء مصنع جديد لإنتاج السيور الناقلة، بنحو 35 مليون جنيه، إضافة إلى ضخ 15 مليون جنيه لمصنع اللاتكس، وذلك بتمويل من الشركة القابضة، ومن المتوقع ظهور النتائج العام المالى 2019-2020.

وبحسب الموازنة فإنه سيتم إقامة المصنع على أرض الشركة التى تتوافر فيها كافة عناصر البنية التحتية.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح تصل إلى 446 ألف جنيه، مقابل خسائر متوقعة العام المالى الجارى تصل، لنحو 839 ألف جنيه، ومقابل خسائر العام المالى 2016-2017 تصل إلى 6.3 مليون جنيه.


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