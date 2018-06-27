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مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:48 ص
مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقيت ربة منزل مصرعها بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بملئ مبان من كلودير أمام منزلها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى تلا المركزى باستقبال "ا.ع.ا" 35 عاما ربة منزل ومقيمة قرية بابل دائرة المركز جثة هامدة نتيجة صعق كهربائى. 
 
وبالفحص وسؤال شقيق زوجها "م.ا.ع" 37عاما مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيامها بملىء كوب ماء من "كلودير" أمام المنزل، صعقها التيار الكهربائى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة، نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية.
 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3537 إدارى مركز تلا لسنة 2018 م، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

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