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فيديو.. نتنياهو يستعرض مهاراته الكروية ويثنى على المنتخب الإيرانى بكأس العالم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:02 م
فيديو.. نتنياهو يستعرض مهاراته الكروية ويثنى على المنتخب الإيرانى بكأس العالم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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مستعرضا قدراته فى لعب كرة القدم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كلمة إلى الشعب الإيرانى، أثنى خلالها على المنتخب الإيرانى الذى شارك فى مونديال كأس العالم 2018 فى روسيا، وضيع حارسه عليرضا بيرانوند يوم الاثنين الماضى هدف للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، معبرا عن أمله فى أن يتمكن المنتخب الإسرائيلى من اللعب يوما ما مع المنتخب الإيرانى فى طهران.

 

 

 

 

وأكد نتنياهو فى مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشره حساب إسرائيل بالعربية الرسمى لدولة الاحتلال، "لقد أظهرتم شجاعة فى أرض الملعب فى كأس العالم واليوم تظهرون نفس الشجاعة فى شوارع إيران".

 

وتسائل المسئول الإسرائيلى، هل يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة إيقاف رونالدو من تسجيل هدف؟.. الفريق الإيرانى فعل المستحيل.

 

واختتم حديثه، "فى يوم من الأيام آمل أن أشاهد المنتخب الإيرانى يلعب أمام إسرائيل فى طهران الحرة. وفى ذلك اليوم، سنكون جميعنا فائزين".

 


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