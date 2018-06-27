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فوز 6 أطفال مصريين فى المسابقة العالمية لمنظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:35 م
فوز 6 أطفال مصريين فى المسابقة العالمية لمنظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمى منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام
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احتفل الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، أمس الثلاثاء ، بالأطفال الفائزين في المسابقة الفنية ليوم الصحة العالمى 2018، والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط سنويا وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

 في كل عام يقع الاختيار على موضوع معين لتسليط الضوء على مجال يحظى بالأولوية من مجالات الصحة العامة، وموضوع حملة هذا العام هو : "التغطية الصحية الشاملة: للجميع وفي كل مكان".

تسعى التغطية الصحية الشاملة إلى حصول  جميع الأفراد والمجتمعات على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها من دون معاناة مالية و بمستوى كاف من الجودة لتحسين صحة من يتلقونها

إن التغطية الصحية الشاملة تقوم على أساس متين من دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1948، الذي يعلن بوضوح أن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، ويلتزم بضمان تحقيق أعلى مستوى للصحة يمكن بلوغه للجميع.  وعلى الرغم من ذلك، لايزال ما يقرب من مائة مليون شخص فى شتى بقاع العالم يدفعون دفعا إلى الفقر المدقع لأنهم مضطرون لسداد من جيوبهم نظير الرعاية الصحية.

 

ألقى الدكتور جون جبور كلمة قصيرة خلال الاحتفالية والتي أثنى خلالها على إبداع الأطفال الفائزين وقدرتهم على التعبير عن شعار "الصحة للجميع" بمهارة فنية في المسابقة الفنية والتي فاز بها ستة أطفال مستوى جمهورية مصر العربية واختتم اليوم بتوزيع الجوائز علي الفائزين بحضور أولياء الأمور.

 

جاء اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم في المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لاختيار الفائزين في المسابقة، وتم اختيارهم من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، ضمن 200 طفل وطفلة، شاركوا برسومات فنية تعبر عن شعار "الصحة للجميع"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

 


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