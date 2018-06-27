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صور.. القبض على صاحب شركة وعاطل وراء تصنيع العطور داخل بدروم فى 15 مايو

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:20 م
صور.. القبض على صاحب شركة وعاطل وراء تصنيع العطور داخل بدروم فى 15 مايو القبض على صاحب شركة عطور
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، فى القبض على كل من "أحمد. ا. م" 36 سنة، عاطل، و"عاطف. ر.ح" 51 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، لقيامهما بتصنيع وتعبئة العطور داخل بدروم، باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع علامات تجارية عالمية على العطور بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعه.
 
تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وعثر داخل البدروم على 165 كرتونة زجاج عطور فارغة، 10 كرتونة بامب " رشاش " ، 40 جركن  كحول  أبيض بيور يستخدم فى تصنيع العطور، 112 تانك اخضر سعة 25 لتر ، 223 كرتونة Frida تحوى 6 زجاجات ،  475 زجاجة زيت  صغيرة الحجم ،  400 زجاجة زيت  فضى اللون ، 30 جركن مثبت، 10 كيس كبير الحجم بداخلهم زجاجات بلاستكية سعة لتر ، 7 كيس كبير الحجم بداخلهم زجاجات بلاستكية سعة ربع لتر ، 16 برميل ازرق اللون ، 60 كرتونة كحول ، 67 جركن ابيض اللون كبير الحجم ، 44 جركن كحول ، 3 ميزان رقمى صغير الحجم، ميزان رقمي كبير الحجم،  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتصنيع العطور باستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
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