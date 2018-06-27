صور.. الإيزيديون يعودون لممارسة طقوسهم الدينية بمعبد "لالش" شمال العراق

كتب عبد الوهاب الجندى

بعد سنوات من الحرب فى العراق، تمكنت القوات العراقية من طرد تنظيم داعش الإرهابى واستعادة السيطرة على العديد من المناطق الدينية الخاصة بالإيزيديين، لتعود الطائفة لممارسة طقوسهم الدينية.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عاد الإيزيديين إلى ممارسة طقوسهم الدينية فى معبد "لالش" الواقع فى منطقة شيخان شمال العراق، والذى يعد أقدس مكان للديانة الإيزيدية.

وفى السنوات الماضية، منذ أن سيطر عناصر تنظيم داعش الإرهابى على العديد من المناطق فى العراق، تعرضت الطائفة الإيزيدية لعمليات قتل جماعي وتهجير وسبي لنسائها وأطفالها على يد التنظيم.

والديانة الإيزيدية هى بقايا ديانة شرقية قديمة ما تزال تحتفظ ببعض التقاليد والعقائد التى تعود لشعوب وادى الرافدين الموغلة فى القدم، والتى جددها الشيخ عدى بن مسافر فى القرن التاسع للميلاد، وهى ديانة غير تبشيرية تؤمن بوجود الله وتؤدى طقوسها باللغة الكردية، ويعتبر معبد لالش الواقع فى قضاء شيخان شمال الموصل مركز الديانة الرئيسى فى العالم.



أيزيدية في المعبد



دخول المعبد



رجل دين فى المعبد



رجل عراقي يمارس طقوس دينية