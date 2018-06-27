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سفر وعودة 1315 مصريا وليبيا و232 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:41 ص
سفر وعودة 1315 مصريا وليبيا و232 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، إجراءات سفر ووصول 1315 مصريا وليبيا و232 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، اخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 940 شخصا إلى الجانب الليبى، بينهم 211 مصريا و729 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 375 بينهم 285 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و90 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015 حتى الآن إلى 406 آلاف و458 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 92 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 140 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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