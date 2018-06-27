رئيس وزراء اثيوبيا يعلن عودة الرحلات الجوية إلى اريتريا بعد انقطاع 18 عاما

كتب - أحمد جمعة

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن العهد الجديد للعلاقات الإثيوبية الإريترية هو المحبة والسلام والإخاء والتنمية المشتركة.

ورحب رئيس الوزراء الاثيوبى آبى أحمد بالوفد الإريترى الذى وصل إلى العاصمة أديس أبابا أمس الثلاثاء، وضم وزير الخارجية عثمان صالح والمستشار الرئاسى يمانى جبراب.

وقال آبى أحمد إن العام الإثيوبي فى سبتمبر القادم سنحتفل به من خلال تسيير رحلات جوية بين أسمرة وأديس أبابا.

وأضاف أنه "بالنسبة للإثيوبيين الذين يتوقون للنزهة فى بلدة مصوع الإريترية، استعدوا لأن الخطوط الجوية الإثيوبية ستبدأ رحلاتها بين البلدين، مؤكدا "لقد افتقدنا إريتريا وسوف نذهب إليها ونحضن أبناء عمومتنا وإخوتنا".

ودعا أحمد إلى ضرورة نبذ الكراهية والاقتتال، وقال "كفانا قتالا وحربا.. يجب أن نسعى إلى تعزيز التنمية والمحبة والإخاء والسلام في جميع دول المنطقة".

ووصل الوفد الإريترى إلى العاصمة أديس أبابا، فى زيارة تاريخية تهدف إلى وضع حد للحرب وعقود من العداء بين البلدين الجارين الواقعين فى القرن الإفريقى.