حبس نجار قتل عاملا وألقى جثته بمقابر الخانكة بسبب خلافات مالية

قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيق، لاستدراجه عاملا وطعنه بالسكين حتى الموت بسبب خلافات مالية بينهما على مبلغ 500 جنيه وألقى جثته بالمقابر .

كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص مجهول وسط مقابر الخانكة، تم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عشماوى رئيس مباحث قسم الخانكة، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "محمد ا" 22 سنة عامل وبها عدة طعنات فى أنحاء متفرقة وتهشم فى الوجه.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات أن آخر رؤية للمجنى عليه كانت بصحبة نجار يدعى "فرج ن" 27 سنة قام باستدراجه إلى منطقة المقابر بحجة تسوية خلافات مالية، فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته وهشم وجهه بحجر واستولى على تليفونه المحمول وفر هاربا.



وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأصدرت قرارها السابق .