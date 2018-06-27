تموين الجيزة: اجتماع كل خميس لوضع الأسعار الاسترشادية لسوق الجملة بـ6 أكتوبر

قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، تقرر انعقادها الخميس من كل أسبوع فى الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة التجار ومديرية التموين وإدارة مباحث التموين وإدارة المتابعة بالمحافظة، لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة.

وأضاف كامل فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار خطوات المحافظة لتطبيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين، وبتوجيهات من اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة.

وأشار كامل، إلى أنه تم التنبيه على الالتزام بتلك الأسعار فى كافة أحياء ومراكز المحافظة، وأنه فى حالة عدم الالتزام بتلك الأسعار والمغالاة من قبل التجار، فسيتم حرمان التجار من تداول تلك السلع المغالى فى أسعارها.