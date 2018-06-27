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تركيا تنتقد "نفاق" الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع مساعيها للانضمام

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:21 م
تركيا تنتقد "نفاق" الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع مساعيها للانضمام اردوغان
(أ ف ب)
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انتقدت تركيا، اليوم الأربعاء، "نفاق" الاتحاد الأوروبى و"تحيزه" بعد أن قال أن أنقرة تبتعد عن الانضمام إلى أوروبا، بعد أيام فقط على فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء ان مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد المتوقفة منذ فترة والتى بدأت رسميا فى 2005، وصلت الى حالة "جمود تام".

وقال وزراء الشؤون الاوروبية في دول الاتحاد الاوروبي في بيان عقب اجتماع لهم في لوكسمبورغ إن "تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبى".

وردت وزارة الخارجية التركية في بيان "مرة أخرى أظهر الاتحاد الأوروبى انه لا يعامل تركيا بشكل منصف أو نزيه" واصفا استنتاجات الوزراء بأنها "منافقة وغير متماسكة".

وأضافت الوزارة ان بيان الوزراء يعكس كذلك "تحيزا" ضد تركيا.

وكتب الوزير التركي لشؤون الاتحاد الاوروبي عمر تشيليك على تويتر ان بيان الوزراء يظهر ان الاتحاد الاوروبى "مرتبك" ويطلق بيانات "تفتقر الى الرؤية .. ومليئة بالتناقضات".

وساءت علاقات الاتحاد الاوروبي مع تركيا في السنوات الاخيرة نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الانسان وحكم القانون ولا سيما بعد حملة القمع الواسعة التي شنّها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اثر محاولة الانقلاب الفاشل ضده في تموز/يوليو 2016.

وفي مارس 2016 ابرم الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا بملايين اليورو تلتزم فيه تركيا بقبول اللاجئين المعادين من اوروبا مقابل حصول موطنيها على الدخول الى دول الاتحاد دون تاشيرة، وهو ما لم يحصل عليه الاتراك.

وقال تشيليك ان تصريحات الاتحاد الاوروبي الاخيرة ترقى الى مستوى القول "انه لن يحترم التزاماته الواردة في بيان 18 مارس".

وانتقد تشيليك بشكل خاص حكومة النمسا المحافظة، وقال انه من "المضحك المبكي" ان تصدر عن الاتحاد الاوروبى مثل هذه التصريحات بينما "ترتهنه دول اعضاء يحكم فيها اليمين المتطرف".

واستقبل الاتحاد الأوروبى بفتور فوز أردوغان الحاسم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت الأحد والتي ستمنحه سلطات واسعة.

واكتفى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس الاتحاد الأوروبى دونالد توسك باصدار بيان تهنئة مقتضب.

 

 


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