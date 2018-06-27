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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:52 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار،إن رحلتي شركة نسما للطيران 120 المتجهة إلى ينبع، و170 المتجهة إلى جدة تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب أعمال الصيانة.

 

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط السعودية 321 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى أبوظبي بسبب ظروف التشغيل.


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