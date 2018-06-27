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الرباعى العربى يرفع قضية المجال الجوى السيادى مع قطر لمحكمة العدل الدولية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:06 ص
الرباعى العربى يرفع قضية المجال الجوى السيادى مع قطر لمحكمة العدل الدولية زعماء الرباعى العربى
كتب عبد الوهاب الجندى
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قررت دول الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) رفع ملف قضية المجال الجوى السيادى للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدنى بنظر ذلك النزاع، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسيمة "واس".

ويأتى هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذى لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفنى بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمى للمنظمة فى القاهرة فى وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية فى الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارىء التى تم مناقشتها فى جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين فى الدول الخمس الأطراف فى هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة فى 31 يوليو 2017 كما جاء فى بيان المنظمة آنذاك.

 


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