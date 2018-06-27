التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط صيدلية تروج لتركيبات دوائية مجهولة المصدر

الشرقية -إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم العثور على تركيبات مجهوله المصدر تروج لها إحدى الصيدليات فى مركز فاقوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الصيدلة والتحفظ على المضبوطات.

وأوضح وكيل الوزارة، لـ "اليوم السابع"، أنه كلف الدكتور محمد عبد الحي مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بفحص عدة شكاوى خاصة ببيع مستحضرات وتركيبات مجهولة المصدر بإحدى الصيدليات بمدينه فاقوس، وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة، الدكتور عمر عبد الله حسن، الدكتور جيهان محمود عبد الوهاب، الدكتور هند أحمد علي، وتم العثور على 450 برطمان وأنبوبة متنوعة غير مسجلة بدون فواتير تحتوى على مواد غريبة تحمل أسماء متنوعة لعلاج مختلف الأمراض.

وقال إنه تم العثور على 500 قرص أدوية جنسية غير مسجلة مجهولة المصدر وكذلك 25 علبة حقن من وسائل منع الحمل خاص بوزارة الصحة غير مسموح ببيعها وتداولها فى الصيدليات، كما ضبط عدد من أمبولات التيتانوس صدر بها منشور غش دوائى، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.