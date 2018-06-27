الأوقاف: لا نقبل بأى مخالفات شرعية بالمساجد ونحارب التسيب كما نحارب التطرف

كتب إسماعيل رفعت

أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن منهج الوزارة منهج وسطى مستقيم يرفض التسيب بقدر رفضه للتطرف ويحارب كلا النقيضين.

وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع"، أن المساجد لله وأن الوزارة لا تقبل بأى مخالفات شرعية بالمساجد باسم الدين، مضيفا أن مخالفة شرعية تقع بأى مسجد، أو أى مخالفة شرعية يقوم بها أى موظف فى الوزارة خارج نطاق العمل وتضر بالدين ستحال للتحقيق.

ولفت طايع إلى أن الوزارة قائمة على إقامة الشعائر الدينية على المنهج الوسطى، وما يخالفه لا تقبله الوزارة وسيكون محل تحقيق، حيث لا مجال لأى لغط أو أفكار هدامة، وسيسأل المخالف ويحاسب، مشددا على أن وزارة الأوقاف مسئولة عن المحافظة على فكر الناس وتصحصه.