استياء من ركاب رحلة الكويت بسبب تأخر الطائرة

كتب محمود عبد الغنى

تسبب تأخر إقلاع رحلة شركة خطوط الجزيرة المتجهة إلى الكويت، اليوم الأربعاء، فى استياء شديد للركاب بعد تأخر إقلاع الطائرة أكثر من 4 ساعات، حيث كان من المفترض أن تقلع الرحلة الساعة 12 ظهرا، وحتى الآن لم تصل الطائرة لنقل الركاب.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن رحلة خطوط الجزيرة المتجة إلىً الكويت، التى كان مقررا إقلاعها ظهر اليوم، تم تأجيلها لأسباب غير معلومة، حيث لم تصل الطائرة حتى الآن، وشهدت صالة السفر استياء من الركاب، الذين توجهوا لتحرير محضر بشرطة السياحة ضد الشركة، وطالبوا مسئولى المطار بالتدخل لحل مشكلتهم، وتم تحرير محضر بشرطة سياحة بالمطار.