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الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:42 م
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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:09 م
إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة إصابات فى فلسطين
أ ش أ
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أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية على مقربة من السياج الحدودي شرق رفح، أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرق المدينة، ما أدى لإصابة أربعة على الأقل نقلوا إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت طفلا يبلغ من العمر 15 عاما بعد أن أصابته بالرصاص لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق بلدة جباليا.

 


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