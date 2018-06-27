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الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:52 م
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إخلاء سبيل متهمة بالتجمهر فى "أحداث المترو" بتدابير احترازية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:39 م
إخلاء سبيل متهمة بالتجمهر فى "أحداث المترو" بتدابير احترازية مترو الأنفاق - ارشيفية
كتب أمنية الموجى
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل أسماء عبد الحميد، المتهمة بأحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا، بالتدابير الاحترازية.

 

 وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

 

وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، وذلك لارتكابهم أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.

 


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