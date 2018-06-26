video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

لا خطة لديه للنهوض بالاقتصاد..

نيويورك تايمز: أردوغان رسخ كرسيه بين الاستبداديين فى العالم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:08 م
نيويورك تايمز: أردوغان رسخ كرسيه بين الاستبداديين فى العالم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى تعليقها على نتائج الانتخابات التركية التى انتهت بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، إن بفوزه فأن أردوغان يرسخ مكانه بين الحكام الاستبداديين فى العالم، مستوليا على السلطات الواسعة التى طالما أصر عليها بحجة مواجهة التحديات بالداخل والخارج.

 

وتشير الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إلى أن أردوغان سيكون عليه معالجة مجموعة من المشكلات الاقتصادية والعدد المتزايد من الغاضبين بالداخل والعلاقات المتدهورة مع حلفاء بلاده الغربيين، غير أن من بين المشكلات العديدة التى يواجهها أردوغان والتى تمثل عقبة أساسية هى سياسته الخارجية التى تتضارب مع احتياجات بلاده الاقتصادية.

 

وتضيف أن حكمه الاستبدادى والقومى المعادى للغرب ينفر المستثمرون الأجانب، مما يتسبب فى أضرار لليرة التركية. ومع هبوط العملة، تهرب رؤوس الأموال المحلية. كما يعتمد أردوغان على حزب قومى الذى مكنه من الحفاظ على أغلبيته فى البرلمان، لكنه يعد بتعزيز كل هذه النزعات وكذلك موقفه المتشدد ضد الأقلية الكردية.

 

ارتفعت الليرة لفترة وجيزة مع أنباء إعادة انتخاب أردوغان. ويمثل الاقتصاد المشكلة الأكثر إلحاحا للرئيس التركى، ولكن المحللين يعربون عن شك فى أنه سيكون قادرا على إجراء الجراحة اللازمة وإدخال تدابير التقشف اللازمة بينما الانتخابات البلدية تلوح فى مارس 2019.

 

وقال قدرى جورسل، كاتب عمود فى صحيفة "جمهوريت"، الذى سجنه نظام أردوغان لمدة 11 شهرا: "إن التحدى الأول الآن هو تدهور الاقتصاد، وليس لديه أى وسيلة أو منظور لتغيير مسار الأحداث".

 

وأضاف أن أردوغان لم يقدم أى مقترحات خلال حملته لشرح كيفية النهوض بالإقتصاد، مؤكدا "لم يستطع أن يقدم رؤية للمستقبل.. كل ما يمكن أن يقدمه هو مشاريع البنية التحتية وتمثيل سئ للماضى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الانتخابات التركية الاستبداد بطعم الديمقراطية".. أردوغان يزيد بطشه بالمعارضين بعد انفراده بالسلطة.. الإعلام أكبر المتضررين من فوزه.. وإعادة بناء داعش والمنظمات الإرهابية هدفه القادم

الرئيس التركى

اردوغان

تركيا

الاقتصاد

الاقتصاد التركى




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة