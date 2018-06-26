ننشر أول صور لبعثة المنتخب داخل صالة المطار عقب عودتهم من روسيا

كتب – أحمد مصطفي – أحمد حمادة

ينشر " اليوم السابع"، أول صور لبعثة المنتخب الوطنى، فى صالة مطار القاهرة "صالة 4" عقب وصولهم من الرحلة القادمة من فولجوراد روسيا.

جاء فى مقدمة بعثة المنتخب الوطنى، اللاعب محمد صلاح، وعبد الله السعيد، وعصام الحضري حارس المرمي، وشريف اكرامي حارس المرمي، والمدير الفني هيكتور كوبر، وأعضاء الجهاز الفني.

وشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، غياب الجماهير عن استقبال بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التى تعرض لها فى مونديال روسيا 2018، فيما تواجدت قوات الأمن بمحيط المطار، لتأمين وصول البعثة المطار .



































