video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل ضابط شرطة وحارس أمن فى هجوم بمدينة توياما اليابانية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:13 ص
مقتل ضابط شرطة وحارس أمن فى هجوم بمدينة توياما اليابانية الشرطة اليابانية
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا هاجم سيارة شرطة فى مدينة توياما اليابانية صباح اليوم وطعن شرطيا حتى الموت وأطلق الرصاص على رجل قريب منه بمسدس الشرطى الذى استولى عليه.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشرطة المحلية، أن المشتبه به أصيب أيضا بجروح بالغة بعد أن أطلق شرطى آخر الرصاص عليه.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى يوشيههايد سوجا إن شخصين لقيا حتفهما فى الهجوم وهما ضابط الشرطة الذى تعرض للطعن وحارس أمنى قُتل بالرصاص من المشتبه به قرب مدرسة ابتدائية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال باليابان يتسبب فى فضح فتاة أمام والدتها بسبب سقوط أشرطة أفلام جنسية

كوريا الشمالية: سنستمر فى تجاهل اليابان حتى تتخلى عن تدريبات عسكرية

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

توياما




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة