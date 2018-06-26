مقتل ضابط شرطة وحارس أمن فى هجوم بمدينة توياما اليابانية

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا هاجم سيارة شرطة فى مدينة توياما اليابانية صباح اليوم وطعن شرطيا حتى الموت وأطلق الرصاص على رجل قريب منه بمسدس الشرطى الذى استولى عليه.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشرطة المحلية، أن المشتبه به أصيب أيضا بجروح بالغة بعد أن أطلق شرطى آخر الرصاص عليه.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى يوشيههايد سوجا إن شخصين لقيا حتفهما فى الهجوم وهما ضابط الشرطة الذى تعرض للطعن وحارس أمنى قُتل بالرصاص من المشتبه به قرب مدرسة ابتدائية.