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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:13 م
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محافظة القاهرة تضع اللمسات النهائية لسوق "أحمد خليل" بالزاوية بسعة 207 بواكى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:11 م
محافظة القاهرة تضع اللمسات النهائية لسوق "أحمد خليل" بالزاوية بسعة 207 بواكى اللمسات النهائية لسوق "أحمد خليل" بالزاوية
ماجد تمراز
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تستمر محافظة القاهرة فى مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، من خلال تجهيز عدد من الأسواق الحضارية الجديدة كسوقى أحمد حلمى والترجمان بمنطقتى وسط القاهرة ورمسيس، بعد انتشار عدد من الباعة الجائلين بعدد من شوارع أحياء العاصمة.

وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن المحافظة مستمرة فى تجهيز سوق أحمد خليل الجديد بحى الزاوية الحمراء، استعدادا لافتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أن السوق يضم 207 بواكى، مقسمة على دورين، يضم الدور الأول 107 بواكي، مخصصه لبيع اللحوم والأسماك والفاكهة والخضروات وغيرهم من السلع الأساسية، ويضم الدور الثاني، 102 باكية، مخصصة لبيع المفروشات والإكسسوارات والملابس والأثاث.

اللمسات النهائية لسوق أحمد خليل بالزاوية (1)
اللمسات النهائية لسوق أحمد خليل بالزاوية (1)

 

اللمسات النهائية لسوق أحمد خليل بالزاوية (2)
اللمسات النهائية لسوق أحمد خليل بالزاوية (2)

 

 

اللمسات النهائية لسوق أحمد خليل بالزاوية (3)
اللمسات النهائية لسوق أحمد خليل بالزاوية (3)

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