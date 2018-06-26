video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

ليبيا تعتزم استضافة معرض اقتصادى تحت شعار "صنع فى مصر" بمدينة بنغازى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:14 م
ليبيا تعتزم استضافة معرض اقتصادى تحت شعار "صنع فى مصر" بمدينة بنغازى فوزية الفرجانى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق
قال المتحدث الرسمى باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازى، محمد بن غزى، أن رئيس المجلس فوزية الفرجانى تعتزم استضافة معرض اقتصادى بمدينة بنغازى تحت شعار "صنع فى مصر".

وأضاف بن غزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، بأن معرض صنع فى مصر ستشارك فيه 100 شركة مصرية، مشيراَ إلى أن المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف، وهو رسالة إلى العالم بأن مدينة بنغازى آمنة.

وتابع أن المعرض سيساهم فى إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات المصرية كافة ويخدم المواطن، ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة، مؤكدا على أن الفرجانى مع فريق العمل هم جسم اقتصادى وطنى يهدف إلى خدمة المواطنين، من خلال إقامة مثل هذه المعارض أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازى كجسم اقتصادى وطنى، يهدف إلى خدمة المواطنين من خلال إقامة هكذا معارض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حفتر يصفع الميليشيات المسلحة ويجفف منابع تمويلها.. القائد العام للجيش الليبى يقرر تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى.. المسمارى: المجموعات الإرهابية يقدم لها الدعم من نفط ليبيا

اتفاق بين ليبيا وإيطاليا على وضع صيغة شاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

اخبار بنغازى

صنع فى مصر

السوق الليبيه




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة