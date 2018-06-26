ليبيا تعتزم استضافة معرض اقتصادى تحت شعار "صنع فى مصر" بمدينة بنغازى

كتب : أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازى، محمد بن غزى، أن رئيس المجلس فوزية الفرجانى تعتزم استضافة معرض اقتصادى بمدينة بنغازى تحت شعار "صنع فى مصر".

وأضاف بن غزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، بأن معرض صنع فى مصر ستشارك فيه 100 شركة مصرية، مشيراَ إلى أن المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف، وهو رسالة إلى العالم بأن مدينة بنغازى آمنة.

وتابع أن المعرض سيساهم فى إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات المصرية كافة ويخدم المواطن، ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة، مؤكدا على أن الفرجانى مع فريق العمل هم جسم اقتصادى وطنى يهدف إلى خدمة المواطنين، من خلال إقامة مثل هذه المعارض أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازى كجسم اقتصادى وطنى، يهدف إلى خدمة المواطنين من خلال إقامة هكذا معارض.