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ضبط هارب وبحوزته سلاح نارى وذخائر لاستخدامها فى نشاط البلطجة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:38 م
ضبط هارب وبحوزته سلاح نارى وذخائر لاستخدامها فى نشاط البلطجة بلطجى - أرشيفية
محمود عبد الراضى - تامر البطريقي
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طنطا بالغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط "هشام أ. إ سن 24"، مقيم بقرية دفرة بدائرة المركز، محكوم عليه بالسجن سنة فى جناية "سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "استعراض قوة وإطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليه بالحبس خمسة سنوات و4 أشهر فى 6 قضايا "4 ضرب، خيانة أمانة، سرقة"،وبحوزته "بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار".
 
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد البلطجة واستعراض القوة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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