ضبط لص داخل منزل حاول قتل محاسب بتحريض من زوجته بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج برئاسة مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم، بمساعدة الأهالى من إلقاء القبض على لص داخل منزل محاسب عقب قيامه بالدخول للتعدى عليه وقتله، بعد اتفاق اللص مع زوجة المحاسب على التخلص منه وقتله مقابل 4000 جنيه بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء حسن محمود حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب يفيد بضبط شخص قام بالدخول لمنزل محاسب محاولا قتله بتحريض من زوجته.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم جرجا بتمكن "جمال . ك" 63 سنة محاسب بدولة الكويت ويقيم بندر جرجا دائرة القسم وبمساعدة الأهالى من ضبط "أحمد . س" 23 سنة عامل ويقيم الحوامدية داخل منزله وبحوزته مبلغ 4 ألاف جنيه وسكين وقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "جروح قطعية بالوجه والجسم" محاولاً قتله ، وذلك بتحريض من زوجته "وفاء . ح" 31 سنة ربة منزل بسبب خلافات زوجية بينهما.

وبمواجهة المتهم اعترف بمضمون ما تقدم، وأضاف بقيام المذكورة بالاتفاق معه علي التخلص من زوجها وتسليمه مفتاح الشقة، ليتمكن من دخول المنزل مقابل مبلغ مالى.

وكلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى في الواقعة وتحررعن ذلك المحضر رقم 19 أحوال القسم وجارى العرض علي النيابة العامة.