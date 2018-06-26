video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:32 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط لص داخل منزل حاول قتل محاسب بتحريض من زوجته بسوهاج

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:37 ص
ضبط لص داخل منزل حاول قتل محاسب بتحريض من زوجته بسوهاج لص - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج برئاسة مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم، بمساعدة الأهالى من إلقاء القبض على لص داخل منزل محاسب عقب قيامه بالدخول للتعدى عليه وقتله، بعد اتفاق اللص مع زوجة المحاسب على التخلص منه وقتله مقابل 4000 جنيه بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء حسن محمود حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب يفيد بضبط شخص قام بالدخول لمنزل محاسب محاولا قتله بتحريض من زوجته.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم جرجا بتمكن "جمال . ك" 63 سنة محاسب بدولة الكويت ويقيم بندر جرجا دائرة القسم وبمساعدة الأهالى من ضبط "أحمد . س" 23 سنة عامل ويقيم الحوامدية داخل منزله وبحوزته مبلغ 4 ألاف جنيه وسكين وقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "جروح قطعية بالوجه والجسم" محاولاً قتله ، وذلك بتحريض من زوجته "وفاء . ح" 31 سنة ربة منزل بسبب خلافات زوجية بينهما.

وبمواجهة المتهم اعترف بمضمون ما تقدم، وأضاف بقيام المذكورة بالاتفاق معه علي التخلص من زوجها وتسليمه مفتاح الشقة، ليتمكن من دخول المنزل مقابل مبلغ مالى.

وكلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى في الواقعة وتحررعن ذلك المحضر رقم 19 أحوال القسم وجارى العرض علي النيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس الطالبة المتهمة بقتل أمها بتحريض من زوجة أبيها بقرية فى الشرقية

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

لص

جرجا

حادث قتل




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة