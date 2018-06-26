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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:36 م
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شاهد.. شخصان يتنكران فى هيئة بوتين وزعيم كوريا الشمالية بملاعب روسيا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:37 م
شاهد.. شخصان يتنكران فى هيئة بوتين وزعيم كوريا الشمالية بملاعب روسيا شبيهان لبوتين وكيم جونج أون فى ملاعب روسيا
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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ظهر شخصين، اليوم الثلاثاء، فى ستاد مدينة سامارا الروسية - وهى إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2018 – متنكرين فى هيئة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، حيث تجولا وسط الجمهور وهما يحملان نسخة مقلدة من كأس العالم، وتيشيرت أحد المنتخبات.

بوتين وزعيم كوريا الشمالية فى ملاعب كأس العالم بروسيا
بوتين وزعيم كوريا الشمالية فى ملاعب كأس العالم بروسيا

 

وجذب الشخصين المتنكرين فى هيئة الرئيس بوتين، والزعيم الكورى الشمالى، أنظار الوافدين على ستاد مدينة سامارا، الأنظار واهتمام الجمهور الذى التف حولهما لالتقاط الصور التذكارية، وتأتى تلك اللقطات الطريفة فيما تختتم المنتخبات المشاركة فى البطولة دور المجموعات، استعدادًا لانطلاق مرحلة تصفيات الإقصاء.

 


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