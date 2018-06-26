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سفير جورجيا بالقاهرة: تربطنا علاقة صداقة مع مصر ونرغب فى تعزيز التعاون

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:17 م
سفير جورجيا بالقاهرة: تربطنا علاقة صداقة مع مصر ونرغب فى تعزيز التعاون سفير جورجيا بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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احتفل ألكسندر نالباندوف سفير چورجيا بالقاهرة بعيد الاستقلال لبلاده، مساء اليوم فى أحد فنادق القاهرة، وأشاد فى كلمته بعلاقة الصداقة التي تربط بلاده ومصر، موضحا أن مصر كانت من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال بلاده عام 1991.

 

وأضاف أن بلاده تحتفل بعيد الاستقلال فى 26 مايو من كل عام، لكن السفارة احتفلت به مساء اليوم لأنه كان يتزامن مع شهر رمضان المبارك.

 

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من السفراء وممثلي المجتمع الدبلوماسي بمصر ومن بينهم سفراء الاتحاد الاوربي وطاچيكستان وكازاخستان وأرمينيا وليتوانيا وبيلاروسيا واوكرانيا.

 

وقال نالباندوف، إن هذا الاحتفال ليس فقط بمناسبة ذكرى الاستقلال قبل 27 عاما، وإنما ايضا للاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول جمهورية ديمقراطية في جورجيا.

 

وقال، إن چورجيا اليوم حققت خطوات مهمه نحو الاندماج مع اوربا وتلعب دور مهم فى منطقتها.

 

وأكد أن بلاده أصبحت مقصدا سياحيا عالميا وزارها العام الماضى 6 ملايين سائح، ومن المنتظر أن يصل هذا الحجم إلى 8 ملايين سائح بنهاية العام الجارى، وقال إن من أهم القطاعات الواعدة للتعاون مع بلاده السياحة والزراعة والاستثمار، مشيرا إلى وجود رجال أعمال مصريين مهتمين بالاستثمار هناك.

جانب من الحفل (1)
جانب من الحفل 

 

جانب من الحفل (2)
جانب من الحفل 

 

جانب من الحفل (5)
جانب من الحفل

 

جانب من الحفل (6)
جانب من الحفل

 

كلمة سفير جورجيا بالقاهرة
كلمة سفير جورجيا بالقاهرة

 

 

 


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