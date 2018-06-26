سفر وعودة 977 مصريًا وليبيًا و50 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

انهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 977 مصريا وليبيا و50 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 816 إلى الجانب الليبى، بينهم 55 مصريا و761 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 161 بينهم 123 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 38 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 406 آلاف و83 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 50 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.