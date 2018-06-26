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رئيس شركة مياه القاهرة: خط مياه بطول 6 كم فى شارع محور الشهيد بديلا عن القديم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:44 ص
رئيس شركة مياه القاهرة: خط مياه بطول 6 كم فى شارع محور الشهيد بديلا عن القديم الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بأنه تم تنفيذ خط مياه من الزهر المرن قطر 1000 مم، بطول 6 كم، فى شارع محور الشهيد، ليكون بديلاً عن الخط القديم كثير الانفجارات، نظراً لوجوده فى مسار مقالب المخلفات بالوفاء والأمل، موضحاً أنه تم تشغيل الخط منذ فترة قليلة.

وقال المهندس مصطفى الشيمي: تم تصميم وتنفيذ 8 غرف محابس على الخط، وبلغت تكلفة إنشاء الخط 17 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من شركة مياه القاهرة، مضيفاً أن فوائد تنفيذ الخط بهذا المسار الذى تم تصميمه بمعرفة قطاع التخطيط بالشركة، تتضمن ما يلى: زيادة كميات المياه التى يتم ضخها فى الخط بـ 25 ألف م3 فى اليوم، والقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بمناطق عزبة الهجانة وزهراء مدينة نصر وعمارات القوات المسلحة بصفة نهائية، وتخفيض عدد الطلمبات العاملة برافع الاستثمار من 4 : 3 طلمبات، مما أدى إلى التوفير فى استهلاك الكهرباء بمقدار 12 ألف كيلووات فى اليوم الواحد، بقيمة مالية قدرها 15 ألف جنيه فى اليوم الواحد.

 

 


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