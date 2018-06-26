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برلمانى ليبى: قرار حفتر حول الحقول النفطية يجفف منابع تمويل الإرهاب بالبلاد

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:54 م
برلمانى ليبى: قرار حفتر حول الحقول النفطية يجفف منابع تمويل الإرهاب بالبلاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى طارق الجروشى
كتب - أحمد جمعة
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بارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى طارق الجروشى، قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب الليبى.

 

وأكد الجروشى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار من القيادة العامة للجيش الليبى ذو طابع أمنى قومى وليس سياسى يأتى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، حيث تستخدم إيرادات تسويق النفط لتمويل الميليشيات والجماعات الإرهابية.

 

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى طارق الجروشى، أبناء الشعب الليبى للخروج فى مظاهرات عارمة مؤيدة لهذا القرار التاريخى.

 

وأكد الجروشى أنه قد نفذ صبر الشعب الليبى فى معاناة سيطرة المليشيات على مؤسسات تتحكم فى رزق الليبين ، مضيفا "اليوم جاء دوركم ياشعبى كما جاء دور قواتكم المسلحة الليبية بالأمس فى حفظ كرامتهم وصونها من أجل العيش الكريم بعيدا عن العواطف السياسية التى لم يتحصل منها المواطن إلا على وعود زائفة كاذبة من جهات تنفيذية غير شرعية لا تملك زمام أمورها فى تحقيق العدل والمساواة وصون حقوق الليبيين."

 

 وأشار الجروشى إلى جاهزية المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى التى لديها من الخبرات والكفاءات لتسيير الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه.


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