المتهم بتهريب أقراص مخدرة لشقيقه المحبوس بقسم المرج ينفى المنسوب إليه

كتب عامر مصطفى

أدلى المتهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة لشقيقه المحتجز داخل قسم شرطة المرج اعترافات تفصيلية خلال وجوده أمام ممثل النيابة العامة، نافيا أن يكون شقيقه قد جلب له أقراص مخدرة إلى ديوان الحجز، وأن المخدرات ملفقة.

وقال المتهم، إنه محبوس بحجز قسم المرج منذ ثمانية أشهر على ذمة أحد القضايا، وأن شقيقه جاء إلى زيارته كالمعتاد ليأتى له بالطعام والشراب، مضيفًا: "وفى يوم لواقعة جلب لى شقيقى زيارة ورجعت بها إلى الحجز وتم تفتيشى، وبعد دخولى فوجئت بأفراد الأقسام اخذوا الزيارة البطانية ليخرجوا منها أقراص مخدرة، وحرروا محضرا بذلك".

وقال الشاهد محمد صلاح، نقيب شرطة، إنه بمناسبة عمله فى تفتيش زيارات بالمتهمين المحجوزين داخل ديوان قسم شرطة المرج، وأثناء تفتيش الزيارة الخاصة المتهم سامح، وجد داخل البطانية التى يحملها بعض الأقراص المخدرة، بتفتيشه عثر على 20 قرص ترامادول، و36 قرص برتقال اللون، و180 قرص أبتريل، و202 قرص براكينول.

وتبين من التحقيقات قيام "سامح ا" 29 سنة، عاطل، وشقيقة "شريف" 21 سنة، عاطل، بإحراز الأول وحيازة الثانى بقصد الاتجار جوهر مخدر الترامادول، وأحرز الأول وحاز الثانى بقصد الاتجار عقارين مخدرين البتروديازين والبتروهكسرل، غير المصرح بها.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهم شريف بإدخال أقراص مخدرة لشقيقة داخل بطانية، وأن المتهم المحبوس على علم بإدخال تلك المواد المخدرة، وتبين من التحريات قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وادخل الأقراص المخدرة لقسم الشرطة ليقوم المتهم بتعاطيها والاتجار بها داخل ديوان القسم وعرضها على المتهمين المحبوسين فى الحجز.

وانتهت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، مع شقيقين متهمين بمحاولة تهريب أقراص مخدرة لقسم شرطة المرج فى القضية المقيدة برقم 528 لسنة 2018 كلى شرق القاهرة، إلى إحالتهم لمحكمة الجنايات.