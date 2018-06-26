video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

القضاء الإدارى يؤيد قرار تحديد القسم مكانا لتنفيذ عقوبة مراقبة المتهمين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:42 م
القضاء الإدارى يؤيد قرار تحديد القسم مكانا لتنفيذ عقوبة مراقبة المتهمين مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بتحديد قسم القاهرة الجديدة كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة على المتهم "مقيم الدعوى" الذى نفذ عقوبة الحبس 3 سنوات عن تهم التجمهر، الإتلاف والإخلال بالامن العام، ورفضت المحكمة دعوته المطالبة بتحديد منزله كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة.
 
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المُشرع فى قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة، حيث أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكناً فى الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكناً، ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوى إليه ليلاً ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة، وبالتالى فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية فى تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب فى السكن الذى يتخذه من عدمه وفقاً للصالح العام.
 
وتبين للمحكمة أنه قد صدر حكم جنائى ضد المدعى "أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوى" وآخرين بجنح عابدين بالحبس ثلاث سنوات بالشغل والنفاذ والوضع تحدد مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك بتهم (التجمهر والمشاركة فى تظاهر أخل بالأمن العام واستعراض القوة والتعدى على موظفين أثناء تأديةعملهم وإحراز أداة تستخدم فى التعدى على الغير) وتأيد هذا الحكم بالاستئناف، وقد نفذ عقوبة الحبس.
 
وأضافت أسباب الحكم، أنه مجال تنفيذ مراقبة الشرطة وإن المدعى ولئن كان يتخذ من مسكنه الكائن بالقاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، إلا أن الجهة الإدارية قدرت أنه يتعذر مراقبته فيه، وحددت له ديوان قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، وذلك فى ضوء الجريمة التى ارتكابها وهى الإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى، ومن ثم فإن قرار تحديد قسم القاهرة الجديدة للمراقبة يكون قد جاء مطابقاً للقانون لا سيما وأنه لم يظهر ثمة تعسف فى استعمال السلطة بهذا الخصوص.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة النقض تؤجل قضية اقتحام قسم شرطة التبين لـ 5 يوليو المقبل

مجلس الدولة

الحوادث

قسم الشرطة

القضاء الادارى

المراقبة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة