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الداخلية تحبط تهريب 9 آلاف دولار وعملات أخرى بمطار القاهرة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:24 م
الداخلية تحبط تهريب 9 آلاف دولار وعملات أخرى بمطار القاهرة عملات اجنبية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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أفادت وزارة الداخلية، نجاح الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى فى ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لدى محاولتها تهريب مبالغ مالية حال إنهاء إجراءات سفرها لإحدى الدول الأجنبية.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها وخاصة ًجرائم التهريب وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المتجهة لإحدى الدولة الأجنبية، أثناء اتخاذ الإجراءات التفتيشية المتبعة عُثر بحوزتها على (مبالغ مالية قدرها  9000 دولار أمريكى ، 9600 جنيه مصرى ، 300 جنيه إسترلينى ، 700 يورو ، 4000 ريال سعودى ، 33000 يات تايلاندى ) كانت مخبأة داخل عبوات مواد غذائية ضمن أمتعتها، بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمبالغ المالية المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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