video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى: لا تغيير بقواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:45 م
البنك المركزى: لا تغيير بقواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه لا تغيير فى قواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم.


وكان البنك المركزى، قد قرر تعديل قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلى من خلال خفض إجمالى التمويل الموجَّه لهذا الغرض الى 2.5% بدلا من 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك الواحد، وألّا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 0.5% من إجمالى المحفظة.

كما اشترطت التعديلات عدم زيادة إجمالى التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة فى مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمة العملية وذلك للصفقات الجديدة غير شاملة خطابات الضمان الصادرة فى إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، مع التأكيد على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزى المصرى فى اتخاذ القرار حال تقدم أى من البنوك بطلب الموافقة على زيادة هذا الحد.

ونبهت القواعد على ضرورة إحاطة مجلس إدارة البنك المركزى بصفة شهرية بالحالات التى تم الموافقة عليها بما يزيد عن هذا الحد المقرر (50% من قيمة العملية).

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 3.294 تريليون نهاية فبراير الماضى

البنك المركزى: 1.503 تريليون جنيه إجمالى قروض الجهاز المصرفى نهاية فبراير الماضى

البنك المركزى

تمويل الشركات

اخبار الاقتصاد

البورصة




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة