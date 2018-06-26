البنك المركزى: لا تغيير بقواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم

كتب - أحمد يعقوب

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه لا تغيير فى قواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم.





وكان البنك المركزى، قد قرر تعديل قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلى من خلال خفض إجمالى التمويل الموجَّه لهذا الغرض الى 2.5% بدلا من 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك الواحد، وألّا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 0.5% من إجمالى المحفظة.



كما اشترطت التعديلات عدم زيادة إجمالى التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة فى مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمة العملية وذلك للصفقات الجديدة غير شاملة خطابات الضمان الصادرة فى إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، مع التأكيد على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزى المصرى فى اتخاذ القرار حال تقدم أى من البنوك بطلب الموافقة على زيادة هذا الحد.



ونبهت القواعد على ضرورة إحاطة مجلس إدارة البنك المركزى بصفة شهرية بالحالات التى تم الموافقة عليها بما يزيد عن هذا الحد المقرر (50% من قيمة العملية).