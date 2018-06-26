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الإعدام لعاطل قتل طفل لسرقة "توك توك" وهاتفه المحمول بحلوان

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:02 م
الإعدام لعاطل قتل طفل لسرقة "توك توك" وهاتفه المحمول بحلوان توك توك - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات حلوان المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفل لسرقة "توك توك" المجنى عليه وهاتفه المحمول .

تعود أحداث الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغاً بالعثور على جثة مجهولة بطريق مصنع أسمنت حلوان.

انتقلت قوة من مباحث القسم، وبالفحص عثر  على جثة "أحمد.م" 12 سنة، سائق "توك توك"، داخل جوال يرتدي ملابسه كاملة وملفوف حول رقبته سلك كهربائي وبه جرح قطعى بالجانب الأيمن وخروج جزء من الأحشاء.

باستدعاء والدته قررت بخروج نجلها للعمل على "توك توك" ملك والده، ولم يعد، ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة .

تشكل فريق بحث وتوصلت جهوده  ا  لتحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه يدعي «ياسر.أ» مسجل خطر سرقات عامة، 44 سنة، مقيم بمنطقة حلوان، سبق اتهامه في 13 قضية .

وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه استولي على التوك توك والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

تمكنت القوات، من ضبط التوك توك والهاتف المحمول، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات .


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