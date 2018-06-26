الأمير البريطانى وليام يجتمع مع رئيس وزراء إسرائيل فى القدس

رويترز

اجتمع الأمير البريطانى وليام، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس، اليوم الثلاثاء، بعد أن زار الأمير نصب ضحايا المحرقة النازية.

والأمير وليام فى أول زيارة رسمية يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضى الفلسطينية، وكان نتنياهو وزوجته سارة فى استقباله بالمقر، ولم يدل وليام أو نتنياهو بأى تصريحات للصحفيين.



نتنياهو يتابع حوار باسم لزوجته مع الأمير الشاب



نتنياهو وزوجته يتفاعلان بابتسامة عريض لحديث الأمير وليام



الأمير وليام يتحدث بينما تتابعه ابتسامات سارة ونظرات نتنياهو