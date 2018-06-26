الأمم المتحدة: "الأونروا" بحاجة لـ200 مليون دولار لسد احتياجاتها

الامم المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة ،الاثنين أن المساعدات المالية الاضافية التى تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتعويض عن خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة الاممية، لا تزال دون المطلوب إذ إن الأونروا ما زالت بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار لإكمال السنة.

وحذر رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، خلال مؤتمر للمانحين فى نيويورك الاثنين من أنه إذا لم يتأمن المبلغ الناقص فإن قسما من المدارس التى تديرها الاونروا "قد لا يفتح أبوابه مجددا فى اغسطس"".

وأضاف أن "الانشطة الانسانية فى الضفة الغربية وقطاع غزة على المحك"، بدوره قال الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الفشل فى تأمين موارد الحاجة اليها ماسة سيترتب عليه مزيد من المصاعب للمجتمعات ومزيد من اليأس للمنطقة ومزيد من انعدام الاستقرار للعالم".

وأضاف غوتيريش "لا يجدر بنا ان نتخلى" عن التلامذة ويجب علينا ان "نفعل كل ما بامكاننا من اجل ان نضمن استمرار وصول الغذاء وبقاء المدارس مفتوحة وعدم فقدان السكان الامل".

وتواجه الاونروا أزمة مالية حادة اثر خفض الولايات المتحدة مساهمتها فى موازنتها بمقدار 250 مليون دولار، ومؤتمر المانحين الذى عقد فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك هو ثانى مؤتمر يعقد فى غضون ثلاثة أشهر بهدف ايجاد مصادر تمويل جديدة للأونروا.