الأطباء: مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة بعضوية النقابة لدراسة مسمى العلوم الصحية

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تلقت خطابين من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، بخصوص قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلين عن نقابة الأطباء بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة المسمي الوظيفي المناسب لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعه ميريت) بمدينة سوهاج الجديدة والذي تضمن ان يكون المسمي الوظيفي لخريجي كليه العلوم الصحية التطبيقية هي مشرف صحي وليس أخصائى.

ولفتت إلى أن النقابة رشحت الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة كممثلين عن النقابة في تشكيل اللجنة.