video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الأطباء: مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة بعضوية النقابة لدراسة مسمى العلوم الصحية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:57 م
الأطباء: مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة بعضوية النقابة لدراسة مسمى العلوم الصحية الدكتور حسين خيرى - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تلقت خطابين من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، بخصوص قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلين عن نقابة الأطباء بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة المسمي الوظيفي المناسب لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعه ميريت) بمدينة سوهاج الجديدة والذي تضمن ان يكون المسمي الوظيفي لخريجي كليه العلوم الصحية التطبيقية هي مشرف صحي وليس أخصائى.
 
ولفتت إلى أن النقابة رشحت الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة كممثلين عن النقابة في تشكيل اللجنة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بعد فشل العمومية.. نقابة الأطباء تتبنى مطالب أعضائها والعمل على حل المشاكل

عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء

فيديو وصور.. مسئول الاعلام بنقابة الأطباء: لو قعدنا للمغرب كده النصاب مش هيكتمل

نقابة الاطباء

العلوم الصحية

كلية العلوم الصحية

العلوم الصحية التطبيقية




لا تفوتك
"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة