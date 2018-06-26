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إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى اقتحام مستوطنين قبر يوسف بنابلس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:10 ص
إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى اقتحام مستوطنين قبر يوسف بنابلس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى، إضافة إلى 17 إصابة بالرصاص المطاطى والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحام عشرات المستوطنين، فجر اليوم، قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت طواقم الهلال الأحمر إنها نقلت شابا مصابا بالرصاص الحى للمستشفى، وتعاملت مع عشرات الإصابات بالرصاص المطاطى وحالات الاختناق.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين، قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما أدوا صلوات تلمودية تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وأصيبت الصحفية نسرين الشامى خلال تغطيتها للمواجهات قرب المخيم.

وأضافت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة قبل منتصف الليل وانتشرت فى محيط القبر قبل أن تدخل الحافلات التى تقل المستوطنين، ويشهد قبر يوسف اقتحامات شبه أسبوعية للمستوطنين الذين يقومون بأداء طقوسهم الدينية التلمودية.

يذكر أن مواطنى الضفة ومدينة نابلس على وجه الخصوص باتوا يخشون من تحول المقامات وقبور الصحابة والأولياء المنتشرة فى مدن وقرى الضفة إلى مزارات للمستوطنين تمهيدا لضمها كما حصل فى قرارات ضم الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح.

وقال محمد أبو شيخة إمام أحد مساجد نابلس "إن من بين الادعاءات الباطلة لليهود هو وجود قبر النبى يوسف على مشارف مدينة نابلس".. مضيفا "وجدت الحركة الصهيونية فى التماثل فى التسمية فرصة مواتية للادعاء بأن قبر الشيخ المسلم ( يوسف دويكات) هو قبر يوسف الصديق، هذا بالرغم من كونه أثرا إسلاميا مسجلاً لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، والمدفون فى هذا القبر هو أحد المسلمين"، من جانبه، يرى الشيخ بلال أبو شاويش أنه لو كان مقام الولى المذكور هو مقام للنبى يوسف، لكان المسلمون أولى به من اليهود.

 

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