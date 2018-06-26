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إدانة صانع قنابل لطالبان بتهم بالإرهاب فى لندن

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:06 م
إدانة صانع قنابل لطالبان بتهم بالإرهاب فى لندن الشرطة البريطانية
رويترز
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 أدانت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء بتهم تتعلق بالإرهاب رجلا بريطانيا صنع قنابل لحركة طالبان فى أفغانستان وكان يخطط لشن هجوم قرب البرلمان فى لندن.

كان المتهم خالد على يحمل ثلاثة سكاكين عندما اعتقلته الشرطة المسلحة فى أبريل نيسان من العام الماضى.

وقال الادعاء الملكى لمحكمة أولد بيلى إن على (28 عاما) كان ينوى قتل رجل شرطة أو أحد أفراد القوات المسلحة أو حتى عضو فى البرلمان.

وقبل خمسة أيام من اعتقاله زار على أهدافا محتملة مثل جسر وستمنستر ومجلسى البرلمان وشارع وايتهول.

وأضاف الادعاء أن بصمات أصابعه تضاهى بصمات عُثر عليها على مكونات لصنع القنابل تم الحصول عليها من أفغانستان فى 2012 ووضعت فى قاعدة بيانات لمكتب التحقيقات الاتحادى (الأمريكي(.

واستمعت المحكمة إلى دفوع ذكرت أن على غادر بريطانيا فى عام 2011 وأمضى بعض الوقت فى باكستان وأفغانستان حيث انضم إلى حركة طالبان وأصبح صانع قنابل. وزعم أنه ذهب إلى المنطقة لمعرفة المزيد عن الإسلام.

وعاد على إلى بريطانيا عام 2016 وأعطى انطباعا بأنه عاد إلى حياته السابقة كسباك لكن بحلول مارس2017 كان يخطط لهجوم إرهابى فى لندن.

وقالت سو هيمينج ممثلة الادعاء الملكى "خطط خالد على لتنفيذ هجوم وحشى بسكين فى لندن كان من الممكن أن يصيب الكثيرين ويعرض حياة أشخاص للخطر".

ومن المقرر صدور الحكم عليه فى موعد لاحق.


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