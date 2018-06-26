أسماء 187 متهما أدرجتهم الجنايات على قوائم الإرهاب بقضية طلائع حسم

كتبت هدى أبو بكر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدراج 187 متهما على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الجارى، وذلك فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وجاء قرار الإدراج وفقا للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من القانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون 11 لسنة 2017

وينشر "اليوم السابع" الأسماء المدرجة وهى :

1 – مجدى مصلح إسماعيل شلش

2 – عصام حلمى محمد عبد السلام تليمة

3 – على السيد أحمد محمد بطيخ

4 – طارق عبد الوهاب أحمد فراج

5 – يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

6 – محمود محمد فتحى بدر

7 – أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى

8 – محمد جمال حشمت عبد الحميد

9 – قدرى محمد فهمى محمود الشيخ

10 – صلاح الدين خالد الدين فطين

11 – محمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب

12 – علاء على على السماحى

13 – أحمد محمود أحمد شوشة

14 – يوسف عمر محمد يوسف الحواوشى

15 – عبد اللطيف عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد

16 – عبد المجيد محمد سعد الدين عبد المجيد مشالى

17 – عماد غازى عطا البتانونى

18 – إسماعيل حسنى إبراهيم السعداوى

19 – أسامة مصطفى محمد رشاد الغنيمى جاويش

20 – سلامة محمد عبد القوى كامل

21 – محمد زغلول محمد القدوسى

22 – هيثم على على أبو خليل

23 – وجدى عبد الحميد محمد غنيم

24 – حمزة سعد زوبع

25 – معتز عليوة محمد إبراهيم مطر – شهرته معتز مطر

26 – محمد ناصر على عبد العظيم – شهرته محمد ناصر

27 – صابر عبد اللطيف عبد المقصود على مشهور – شهرته صابر مشهور

28 – ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ – شهرته ياسر العمدة

29 – قطب عبد الرحمن جاد قطب

30 – أيمن محمد شفيق محمد عزام

31 – أحمد محمود عبد الحافظ أحمد

32 – أحمد عبد الرحمن على حسن

33 – محمد أسامة محمد محمد العقيد

34 – خالد محمود طه عبد العزيز

35 – محمود شوبك عبد السلام محمد على

36 – رأفت على السباعى البطاط

37 – مختار محمد عطوة على متولى

38 – هانى إبراهيم سيد بيبرس

39 – سالم عادل سالم المحروقى

40 – ياسر محمد محمود خربوش

41 – محمد عثمان ماهر محمد عقل

42 – رضا فهمى محمد خليل حسين

43 – أحمد سامى عبد الحميد عبد العال

44 – هشام سعيد أحمد مصطفى

45 – سعيد هشام سعيد أحمد مصطفى

46 – أنور أحمد أنور المجد

47 – أحمد عبد المنعم منصور عبد المنعم

48 – بلال ممدوح عزب عبد القادر

49 – عمرو عبد القوى السيد محمد العشماوى

50 – إبراهيم سامى عبد الحميد عبد العال

51 – عمر عبد العزيز محمد قابل

52 – أحمد السيد محمد صقر حجاج

53 – عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

54 – محمد سعد محمد محمد أحمد الدمليجى

55 – أيمن محمود محمد قوطة

56 – عبد الرحمن محمد محمود بطيشة

57 – أحمد فوزى عبدالله عبدربه سعد

58 – محمد نصر محمد عمارة

59 – نجم الدين على عباس بركات

60 – جهاد رمضان على محجوب

61 – عبدالله إبراهيم مصطفى المصرى

62 – حسام الدين صلاح محمد طبور

63 – أحمد رزق محمد سلامة

64 – إكرامى إسماعيل يوسف التحفة

65 – عبد الرحمن إبراهيم محمد محمود خضر

66 – عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق أبو سنة

67 – عبده محمد عبده سرور

68 – الحسن محمد توفيق على عجوة

69 – أحمد عمر مكرم على سيد أحمد

70 – محمد شوقى السيد مراد

71 – عبد الرحمن أسامة محمد محمد العقيد

72 – محمد سيد سعد قرنى إبراهيم

73 – محمد محمود عبد ربه عبيد

74 – أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى

75 – أحمد بهاء الدين محمد عبد الجواد

76 – مصعب عصام محمد محمد عويس

77 – عمر جمال عصام الدين على

78 – محمد عاشور محمد سليمان

79 – أحمد الشحات محمد سليم

80 – كريم نبوى محمد إبراهيم حسين

81 – عبدالله سعيد على حسن حسنين

82 – هانى بدر السيد محمد

83 – أحمد زكريا محمد محمد الصياد

84 – أحمد محمد سالم أحمد حسن

85 – أشرف محمد على البياع

86 – زكى رمضان أحمد محمد البيومى

87 – جبر السيد محمد السيد حجى

88 – محمد أحمد ناجى محمد

89 – محمد على رجب أحمد – شهرته حمادة

90 – محمد عبد المقصود عبد التواب حسين

91 – محمد محمود عبد الغنى عبد الجيد

92 – محمد سعيد عبد الحميد عبد العزيز محمود

93 – محمود أحمد عبد السلام محمود – شهرته محمود عياش

94 – محسن سعد حافظ سعداوى

95 – محمود عبد الحى عبد الصادق سيد

96 – عبدالله صلاح قطب إبراهيم إسماعيل

97 – محمود يحيى عبد المجيد إبراهيم

98 – عيد محمد عبد الحميد زوال

99 – محمد أحمد مصطفى شادى

100 – أحمد السيد على شحات أبو الخير

101 – أحمد دياب شعبان حسين

102 – على إسماعيل عبد التواب على

103 – حمادة سيد عبد الواحد رزق

104 – عمر سعيد علوانى أبو العيد

105 – إسلام خالد أحمد عبدالله

106 – إبراهيم عبد العظيم محمد خميس

107 – سيد إبراهيم محمد سعداوى

108 – عبدالله يونس عبد الباقى عبد التواب

109 – عمر ناصر عبد العليم حسين

110 – إسماعيل مصطفى على بهنسى

111 – رائد أحمد محمود خليل

112 – أحمد محمود مغاورى على حسن

113 – محمد إبراهيم سيد ياسين – شهرته محمد جمال

114 – جهاد البسطويسى الخضرى صيام

115 – البسطويسى الخضرى البسطويسى صيام

116 – إسلام موسى عبد الوهاب سيف

117 – هانى لبيب حامد فرج حشاد

118 – أحمد عبدالله عبد التواب عربجة

119 – محسن محمود عبد المطلب فاضل

120 – كريم سعيد محمد سيد البويطى

121 – أكرم إبراهيم لطفى أحمد الزيدى

122 – عمرو خالد هلال محمد الزيدى

123 – راشد صديق راشد سالم

124 – حنا أبو بكر أحمد على

125 – سيد نور حسين حسن

126 – عبد الكريم محمد عبد المقصود عبد العليم

127 – مصطفى زكى عبد السلام على مقلد

128 – إسلام جمال أحمد جندى – شهرته إسلام الغول

129 – عبدالله حسن محمد أحمد

130 – محمد مصطفى محمود محمد

131 – عبد الرحمن محمد سيد أبو حمد

132 – عبدالله أبو زيد محمود أبو زيد الوحش

133 – محمد محمود سليمان على على محمد الخولى

134 – أحمد محمد محمود محمد على

135 – أحمد جمل عطية سلامة

136 – وليد محمد عبد العظيم خطاب

137 – عبد الرحمن قرنى معوض سيد مليجى

138 – على على سيد أحمد الصفتى

139 – مصطفى على على سيد أحمد الصفتى

140 – أيمن محمد عبد المنعم البرهامى

141 – مصطفى محمد عبد الهادى الجيزاوى

142 – أسامة صلاح عطية محمد الفقى

143 – عبد الرحمن صلاح عطية محمد الفقى

144 – عبدالله إبراهيم محمد بظاظو

145 – سامح محمد محمد أبو السيد

146 – خبيب الشحات محمد مصطفى على

147 – أنس الشحات محمد مصطفى على

148 – حذيفة الشحات محمد مصطفى على

149 – محمد عبد الراضى رمزى محمد النمر

150 – عمر زكريا عبد الحميد سيد أحمد

151 – مصعب جمال محمود الشافعى حجازى

152 – جمال على محمد القناوى

153 – عبدالله هشام عبدالله عز الرجال

154 – أسامة محمد ‘إبراهيم الدنجاوى

155 – سامح جمعة أحمد عبد الجواد

156 – عادل عبد الرحيم فؤاد يوسف عفيفى

157 – مصعب على حامد على حامد

158 – إسماعيل صبرى عبد العال عبد اللطيف

159 – محمد فاضل أحمد فاضل

160 – محمد هاشم النجيلى محمد عبد الرازق

161 – أحمد حسن عبد الفتاح أحمد عبد الرحمن

162 – محمود عبدالله حسن عبد الشافى البرماوى

163 – أحمد محمد عبد الفتاح الدنجاوى

164 – إبراهيم عجمى بسيونى نصير

165 – أيمن عطية إبراهيم المهدى

166 – عبدالله خالد حسن محمد عرفة

167 – محمد طارق أحمد بيومى

168 – محمد جلال مصطفى كليب

169 – بلال سعد محمد يوسف حسين

170 – أحمد محمد محمد عمارة الموزى

171 – محمد إبراهيم الدسوقى محمد إبراهيم

172 – عمر محمد عبد التواب عبد العال

173 – أحمد السيد عبد التواب جمال الدين

174 – أحمد على أحمد محمود

175 – محمد ممدوح عبد المنعم المشتولى

176 – محمد ناصر إبراهيم إبراهيم الشحاتة

177 – إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

178 – محمد حسين أحمد محمد البيلى

179 – رضا محمد سيد بركات

180 – معاذ محمد عبد الحميد محمد أحمد الفقى

181 – أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

182 – عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

183 – أحمد لبيب حامد حشاد

184 – عبد العزيز محمد عبد الفتاح شعلة

185 – عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوى

186 – السعيد السعيد موسى على السعدنى

187 – علاء محمد محمد النداف