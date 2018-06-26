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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:10 م
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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-6-2018 وارتفاع اليورو والدينار الكويتى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:16 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-6-2018 وارتفاع اليورو والدينار الكويتى عملات - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار  الدولار والريال السعودى وفيما ارتفعت أسعار اليورو الأوروبى والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

الدولار فى مصر

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت اسعار كالتالى..

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.80جنيه للشراء، و 20.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.57 جنيه للشراء، و 23.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.79 للشراء، و 59.15 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.74جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

الجنيه المصرى

الجنيه المصرى

"اتش سى" تتوقع تباطؤ التضخم السنوى وثبات سعر الفائدة

توقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تقرر لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقبل البقاء على أسعار الفائدة دون أى تغيير، مشيرة إلى أن الرفع الجزئى لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسى الذى أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.

وأكدت، أن الرفع الجزئى لدعم الطاقة سيؤثر على ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم الشهرى الذى تتوقع أن يصل إلى 3.5% ﻓﻲ شهر يونيو ليصل معدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوى إﻟﯽ 14.5% ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﮭر، إلا أنها توقعت أن يصل إلى 1.5 % فى يوليو، لينعكس فى معدل تضخم سنوى يصل إلى 12.5% فى يوليو على أساس سنوى متأثرا بسنة الأساس.


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