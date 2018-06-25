وزيرة الصحة تعتمد حركة تنقلات واسعة بين قيادات الوزارة

كتب وليد عبد السلام

اعتمدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، حركة التنقلات فى الجهات التابعة للوزارة، لضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

تضمنت الحركة تكليف الدكتور أحمد السبكى، زميل مساعد أشعة تشخيصية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالعمل مساعداً للوزير لشئون الرقابة والمتابعة، مع تكليف الصيدلانية نفين النحاس، من المكتب الفنى للوزير، للعمل كمدير عام للمكتب الفنى للوزير، وتجديد عمل الدكتور شريف وديع، كمستشار للوزير لشئون الرعايات الحرجة والمركزة.

وكلفت زايد الدكتور حسام الخطيب، وكيل الوزارة في القاهرة، بمنصب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مكتب الوزير لمدة عام، والدكتور أحمد محيى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل مساعداً للوزير لشئون الطب العلاجى، مع تكليفه بالإشراف على الإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وكلفت وزيرة الصحة والسكان الدكتور وائل شحاتة جندى، مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والشبكات بهيئة الإسعاف المصرية، بالعمل مديراً لمشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل، وتكليف الدكتور محمد شوقى، مدير عام مستشفى المنيرة العام ومساعد وزير الصحة للطب العلاجى سابقاً، مديراً لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

وشملت الحركة تكليف الوزيرة الدكتورة هالة ماسخ، مستشار(أ ) بديوان عام الوزارة للعمل رئيساً لقطاع شئون الأقاليم الصحية لمدة عام، والدكتور محمد عزمى مصطفى، مستشار ب بمديرية الشئون الصحية بأسوان، للعمل رئيساً للإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام أو لحين الإعلان عن شغل الدرجة أيهما أقرب.

وقررت الوزيرة ندب الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار( ب) بهيئة الإسعاف المصرية، للعمل وكيلاً لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لمدة عام، وفاطمة الزهراء، مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعمل مديراً للإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر.

وكلفت الوزيرة الدكتور حسام أبو ساطي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، للعمل رئيساً للإدارة المركزية للاتصال السياسي بديوان عام الوزارة، والدكتور هشام كامل، وكيل وزارة الصحة في الجيزة سابقاً للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون الطبية بالمؤسسة العلاجية بالقاهرة، وعبدالمقصود محمد، مدير شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، للعمل مديراً عام للإدارة العامة لشئون الأفراد بديوان عام الوزارة.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمد أبو سليمان، للعمل مديراً لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة ديزيريه لبيب، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور نصيف حفناوي، مدير عام مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، مديراً للشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة هناء سرور، للقيام بتسيير أعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

وقال وزارة الصحة فى بيان اليوم، إن القرارات تأتي في إطار حرص الوزيرة على إعادة ترتيب البيت من الداخل، مشيرة إلى أن الوزيرة حريصة على وضع كل مسئول فى أفضل مكان يؤدى عمله به، وأن التغييرات لا تنتقص من القيمة العلمية والمهنية لأياً من قيادات الوزارة.