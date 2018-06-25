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الإثنين، 25 يونيو 2018 07:05 م
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وزيرا خارجية روسيا والسودان يبحثان هاتفيا الوضع فى دارفور

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:31 م
وزيرا خارجية روسيا والسودان يبحثان هاتفيا الوضع فى دارفور وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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بحث وزيرالخارجية الروسى سيرجى لافروف هاتفيا اليوم الاثنين، مع وزيرالخارجية السودانى محمد أحمد الدرديرى الوضع فى دارفور وتنمية العلاقات بين البلدين.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية ، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، بأن الاتصال تناول تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية مع التركيز على مهام التسوية بين السودانيين والوضع فى دارفور وكذلك تعزيز التعاون فى السياسة الخارجية ضمن مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على أجندة الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ متعددة الأطراف.

وأكد الوزيران ، وفقا للبيان ، مجددا عزم بلديهما على المزيد من التعاون الثنائى.

 


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