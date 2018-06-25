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نيويورك تايمز: فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية عواقبه وخيمة

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:03 م
نيويورك تايمز: فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية عواقبه وخيمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الناخبين الأتراك منحوا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فوزا حاسما يسمح له بإطالة أمد قبضته على السلطة، المستمرة منذ 15 عاما، ومنحه سلطات واسعة على عملية التشريع والقضاء.

 

وتقول الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الاثنين، إن أحدث النتائج التى أعلنتها وكالة الأناضول التى يسيطر عليها النظام، تشير إلى أن أردوغان فاز بـ53% من الأصوات وجاء أقوى منافسه محرم أينجه فى الترتيب الثانى بعد حصوله على 31%.

 

وانتخابات الأحد هى الأولى التى تعقد منذ أن وافق الناخبون الأتراك، بهامش ضيق، على استفتاء العام الماضى الذى يقضى بمنح الرئيس، الذى يعتبر منصبا شرفيا، سلطات تنفيذية واسعة. وسيكون لدى أردوغان أيضا برلمان مُرود حيث فاز حزبه المحافظ "العدالة والتنمية" وحلفاؤه بنحو 35% من الأصوات فى الانتخابات التشريعية أمس الأحد.

 

وحسب الإصلاحات المرتقب تطبيقها، فأن الرئيس سوف يتمتع بصلاحيات واسعة تغير نظام الحكم البرلمانى إلى رئاسى، يلغى معه منصب رئيس الوزراء. وسوف تقتصر مهمة البرلمان على التشريع والمراقبة. وتشمل صلاحيات أرودغان، فى فترة رئاسته الثانية، تعيين كبار المسئولين العامين بما فيهم الوزراء ونواب الرئيس وسلطة التدخل فى النظام القضائى وفرض حالة الطوارئ.

 

وقالت "نيويورك تايمز"، إن أردوغان أشرف، خلال العامين الماضيين، على عمليات قمع محامين وقضاة وموظفين فى الخدمة المدنية وصحفيين ونشطاء حقوقيون بموجب إعلان حالة الطوارئ، ذلك بعد فشل محاولة الجيش فى يوليو 2016 للإطاحة به من السلطة. وطالما حذر معارضوه أن انتخابات الأحد كانت فرصة الشعب الأخيرة لمنع تركيا من الانزلاق نحو دولة استبدادية.

 

وتضيف أن فوز أردوغان سيكون له عواقب وخيمة على التعاون داخل حلف الناتو والأمن فى العراق وسوريا والسيطرة على تدفقات الهجرة إلى أوروبا. واستمرت تركيا فى التعاون مع شركائها الغربيين فى جهود مكافحة الإرهاب لكن أردوغان قام باختبار حلف الناتو عن طريق التقرب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وشراء نظام دفاع صاروخى متقدم من روسيا والتخطيط لبناء مفاعل نووى روسى الصنع.


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