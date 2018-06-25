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مصرع موظف بلدغة ثعبان فى المنوفية

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:41 ص
مصرع موظف بلدغة ثعبان فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى موظف مصرعه بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية،بلدغة ثعبان ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مركز شرطة الشهداء بإستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى ،"م ع م ا " موظف ومقيم دائرة المركز، مصاباً ( لدغ ثعبان ) وتوفى عقب وصوله.
 
بالإنتقال والفحص وسؤال  نجله " ع " طالب ومقيم بذات الناحية، أفاد أنه أثناء عمل والده بالحقل لدغه ثعبان وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفى عقب ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.
 
بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة توقف مراكز المخ، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 
 

 


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