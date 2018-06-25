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الإثنين، 25 يونيو 2018 09:08 م
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مسؤول روسى يبحث مع وفد حركة "حماس" تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:43 م
مسؤول روسى يبحث مع وفد حركة "حماس" تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، بحث مع عضو المكتب السياسى لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى واستعادة الوحدة الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الروسية فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه تم "خلال اللقاء التركيز على مسألة التسوية الاسرائيلية الفلسطينية على أساس القاعدة القانونية الدولية واستعادة الوحدة الفلسطينية على أساس الاتفاق الموقع فى أكتوبر 2017 فى القاهرة بين حماس وفتح".

 


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