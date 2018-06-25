مسؤول روسى يبحث مع وفد حركة "حماس" تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، بحث مع عضو المكتب السياسى لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى واستعادة الوحدة الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الروسية فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه تم "خلال اللقاء التركيز على مسألة التسوية الاسرائيلية الفلسطينية على أساس القاعدة القانونية الدولية واستعادة الوحدة الفلسطينية على أساس الاتفاق الموقع فى أكتوبر 2017 فى القاهرة بين حماس وفتح".