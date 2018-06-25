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الإثنين، 25 يونيو 2018 05:44 م
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لبنان يتسلم صواريخ مضادة للدروع وأسلحة وذخائر من فرنسا وقبرص

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:59 م
لبنان يتسلم صواريخ مضادة للدروع وأسلحة وذخائر من فرنسا وقبرص الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ
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تسلم الجيش اللبنانى، اليوم الاثنين، عددا من الصواريخ المضادة للدروع مقدمة من السلطات الفرنسية، بالإضافة إلى كمية من العتاد العسكرى والأسلحة والذخائر مقدمة من السلطات القبرصية، حسبما ذكرت مديرية التوجيه بالجيش اللبنانى، فى بيان لها اليوم.

وشهد الجيش اللبنانى، فى الآونة الأخيرة، تطورا متسارعا ونموا كبيرا وتنوعا فى مصادر التسليح فى ظل التهديدات والاضطربات الإقليمية التى تحيط بلبنان خاصة مع انتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة داخل سوريا، وهو ما ترتب عليه تعزيز الجيش اللبنانى لصفوفه وأوجه الشراكة مع العديد مع جيوش الدول الغربية والعربية لمواجهة والتصدى لتلك المخاطر.

وخاض الجيش اللبنانى، معركة (فجر الجرود)، فى أغسطس 2017، لتطهير الحدود اللبنانية مع سوريا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت عن هروب مسلحى التنظيم إلى خارج البلاد، ويقوم قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون بزيارة رسمية حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين البلدين فى مجال التصدى للإرهاب الإقليمى.


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