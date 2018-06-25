الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتعيين المستشارة أمانى الرافعى رئيساً لـ"النيابة الإدارية" الإثنين، 25 يونيو 2018 10:23 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 281 لسنة 2018 بتعيين المستشارة أمانى محمد بدر الدين الرافعي رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو 2018. إضافة تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسى هيئة النيابة الإدارية قرار جمهوري شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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