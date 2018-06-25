video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 03:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. الإمارات تطلق نموذج لمشروع نقل "هايبرلوب" يصل دبى بأبو ظبى فى 12 دقيقة

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:51 م
شاهد.. الإمارات تطلق نموذج لمشروع نقل "هايبرلوب" يصل دبى بأبو ظبى فى 12 دقيقة مشروع نقل هايبرلوب
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أطلق مكتب دبى الإعلامى لقطات عن النموذج النهائى لمشروع النقل عالى التقنية والأول من نوعه فى العالم، "هايبرلوب"، الذى يصل دبى بأبو ظبى فى 12 دقيقة فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وبالرغم من إنجاز جزء كبير من "هايبرلوب"، إلا أن أبوابه لن تفتتح قبل عام 2023. كما أن الفيديو أظهر العديد من المعلومات واللقطات التصويرية الجديدة فى مرحلة انتهاء المشروع.

وأضاف المكتب الإعلامى أن استخدام "هايبرلوب" سيوفر مبلغ 800 مليون دولار شهريا، بدل ساعات النقل الطويلة والضائعة.

ويتميز المشروع الجديد بسرعة كبسولاته الفائقة، إذ يقصر زمن الرحلة بين المدينتين بأكثر من ساعة وربع، حيث ستصبح الإمارات الدولة الأولى عالميا فى استخدام هذه التكنولوجيا على أرض الواقع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنشاء أول "هايبرلوب" تجارى فى العالم بأبو ظبى

فرنسا تشهد بناء أول قطار "هايبرلوب" فى العام.. يمكنه السفر بسرعة 1221كم

قطار "هايبرلوب" فائق السرعة ينجح فى أولى الاختبارات

الامارات

اخبار الامارات

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

هايبرلوب




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة