شاهد.. الإمارات تطلق نموذج لمشروع نقل "هايبرلوب" يصل دبى بأبو ظبى فى 12 دقيقة

أطلق مكتب دبى الإعلامى لقطات عن النموذج النهائى لمشروع النقل عالى التقنية والأول من نوعه فى العالم، "هايبرلوب"، الذى يصل دبى بأبو ظبى فى 12 دقيقة فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وبالرغم من إنجاز جزء كبير من "هايبرلوب"، إلا أن أبوابه لن تفتتح قبل عام 2023. كما أن الفيديو أظهر العديد من المعلومات واللقطات التصويرية الجديدة فى مرحلة انتهاء المشروع.

.@Seeker: A look at the first pod prototype for #Dubai’s proposed 700mph Hyperloop. Travel time from Dubai to Abu Dhabi would take just 12 minutes, compared to an hour & a half otherwise. That would save an estimated $800 million in lost working hours. pic.twitter.com/itk8v0Fhay